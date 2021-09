Una vetrina sportiva e agonistica di altissimo livello, ma anche un robusto volano di sviluppo per quella green economy in chiave pugliese e lucana che ha nella bicicletta e nella congiunzione sostenibile tra poli attrattivi il suo grande punto di forza. Il Trittico Unesco 2021, circuito sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana per le categorie esordienti, allievi e juniores, comincerà venerdì da Pezze di Greco frazione di Fasano (che ha dato i natali al due volte campione del mondo Vito Di Tano), replicando la formula spettacolare del “tipo pista cittadino” che lo scorso anno ha infiammato gli animi dei tifosi sul lungomare di Giovinazzo.

Il secondo appuntamento sarà tra un mese, l’inedita cavalcata tra Matera e Castel del Monte in programma sabato 9 ottobre dedicata alla categoria juniores, mentre nella stessa data esordienti ed allievi partiranno dalla Città Federiciana di Andria per raggiungere l’ottagono più famoso al mondo. Chiusura in grande stile domenica 10 ottobre con la Noci-Alberobello, per tornare a far capolino in quella Costa dei Trulli che ha dimostrato al mondo intero di essere gia’ pronta per ospitare i piu’ grandi eventi del calendario internazionale.