Fine settimana all’insegna del teatro di innovazione al Festival Internazionale “Castel dei Mondi” di Andria. Due gli spettacoli presentati nell’ambito della 25esima edizione della kermesse, entrambi inseriti nel cartellone delle produzioni regionali.

Il primo è andato in scena sabato sera all’Officina San Domenico: si tratta di “Cumpanaggiu – Il Pane e il Resto”, della compagnia salentina Cantieri Teatrali Koreja, scritto da Paolo Pagliani e Salvatore Tramacere, che ha curato anche la regia.

Un spettacolo sensoriale che rappresenta una filosofia di vita attraverso i alcuni prodotti tipici, a partire dal pane, che è il personaggio centrale della storia.

Guidati da due aspiranti fornai-attori, una celebrante di eccellenze gastronomiche salentine, un fornaio in pensione ed una traduttrice simultanea, gli spettatori, dotati di audio cuffie, vengono guidati in un percorso multisensoriale, dove le forme che il pane assume e gli ingredienti con cui è preparato rivelano i caratteri fondamentali di una terra. Poi entrano in scena i comprimari, il companatico: pomodori secchi sott’olio, lampascioni, biscotti vengono assaggiati dal pubblico, assistito da una mediatrice gastro-culturale. Un esperimento scenico che dal teatro muove verso la tradizione che diventa innovazione.

È stata invece la suggestiva cornice di Palazzo Ducale ad ospitare, ieri sera, “Lo spazio delle relazioni”, una produzione della compagnia Sonenalè. Sul palco il danzatore e coreografo biscegliese Riccardo Fusiello e 10 persone di differente età e provenienza, selezionate nella giornata di sabato 4 settembre.

Dopo aver appreso le regole del gioco durante un incontro precedente allo spettacolo, i partecipanti diventano poi i protagonisti della performance. In scena, in una balera immaginaria, i 10 ballano e si muovono in base agli stimoli ricevuti dal coreografo. L’obiettivo è quello di condurre un’indagine sulle relazioni che si creano tra le persone, analizzando la consistenza dello spazio tra i loro corpi. Un esperimento di circa un’ora presentato per la prima volta al Festival Castel dei Mondi.