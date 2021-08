Oltre 90 soggetti identificati, alcuni con precedenti di polizia, 40 veicoli in transito controllati ed un’attività continuativa di osservazione, perlustrazione e controllo che continua senza sosta in questo mese di agosto. E’ il report dell’attività svolta dalla Polizia di Stato a Castel del Monte dopo i giorni festivi di Ferragosto con un’affluenza straordinaria da parte di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. Questi numeri, in realtà, si riferiscono alla sola serata di lunedì e sono indicativi dell’azione messa in campo dalla Questura BAT che, in questa estate, ha voluto dare un segnale forte di presenza sul territorio ed in particolare in una zona ad alta densità turistica come Castel del Monte.

Lunedì scorso sono state impegnate oltre 4 pattuglie con turni che hanno praticamente coperto l’intera giornata. Un’attività capillare che prosegue ormai da diversi giorni e che è stata coordinata dalla Questura BAT, come spiegato in una nota, in simbiosi con equipaggi dedicati del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato “Puglia Centrale”. Le attività di controllo, spiegano dalla Questura, proseguiranno nelle prossime settimane al fine di garantire – si legge nella nota – sempre maggiori livelli di sicurezza e vivibilità all’intera collettività.