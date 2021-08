Un attaccante da oltre 80 reti in carriera in 300 gare tra i professionisti. Un attaccante le cui qualità tecniche e fisiche sono indubbie. Un attaccante che da oggi vestirà i colori biancazzurri della Fidelis Andria.

Colpo da 90 per il DS Alessandro Degli Esposti che porta alla corte del tecnico Gigi Panarelli l’attaccante 33enne Matteo Di Piazza. Una grande esperienza tra i Professionisti per Di Piazza che per due volte è stato uno dei trascinatori a suon di gol di Lecce e Foggia in due stagioni coronate dalle vittorie dei campionati in serie C. Altri anni d’oro vissuti anche con la Pro Vercelli in una scalata epica dalla C2 alla B. Lo scorso anno si è diviso tra Catanzaro e Catania ma la sua esperienza tra Serie B e Serie C vanta moltissime piazze di prestigio ed una carriera costellata di successi. Un top player nel girone C di serie C che sarà già da domani a disposizione del tecnico Gigi Panarelli.

«Per me è una grande sfida – le prime parole in biancazzurro di Matteo Di Piazza – sono molto motivato ed ho molta rabbia addosso. Lo scorso anno è stato un po’ discreto ma venire ad Andria è la scelta giusta per dimostrare il calciatore che sono. Dopo quattro campionati vinti in carriera ho tantissima voglia di nuovi stimoli e nuovi progetti ed Andria è una piazza molto ma molto importante che ha fatto calcio e che vive di calcio. Poi della Fidelis, della città, della tifoseria e del tecnico Panarelli, mi hanno parlato benissimo in tanti. Spero che con il mio arrivo ci sia anche tanto altro entusiasmo dopo il ritorno tra i professionisti».