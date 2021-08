Dice di essere stato tenuto all’oscuro della norma che ha reintrodotto l’assegno di liquidazione ai consiglieri regionali. Starebbe lavorando alla votazione di una norma soppressiva del privilegio che i consiglieri regionali si sono riassegnati nell’ultima seduta di consiglio prima delle ferie d’agosto. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano però, non starebbe trovando terreno fertile e avrebbe ricevuto già diversi no dai gruppi consiliari: la volontà di prendersi l’assegno di fine mandato è diffusa ed ha pochissime eccezioni.

Ha detto che vi rinuncerà comunque la ex candidata presidente del movimento 5 stelle Antonella Laricchia che era assente per malattia il giorno in cui la capogruppo Grazia Di Bari ha firmato, insieme a tutti gli altri capigruppo, l’emendamento per articolo aggiunto che ha reintrodotto col voto in consiglio il privilegio con effetto retroattivo a far data dal primo gennaio 2013. Gli ultimi due anni della legislatura Vendola e la successiva, la prima di Emiliano sono i periodi da recuperare oltre il fatto che gli attuali consiglieri regionali hanno già conseguito il diritto al trattamento di fine mandato per la legislatura in corso considerato che basta aver trascorso almeno sei mesi in consiglio regionale per aggiudicarselo. Anche il consigliere regionale del gruppo misto Antonio Tutolo si iscrive alla lista dei contrari al TFM: anch’egli assente il giorno del voto, ha annunciato anche lui che rinuncerà al privilegio.

Che alcuni cittadini stanno cercando di cancellare con una iniziativa on line: la petizione sul sito change.org ( https://www.change.org/p/michele-emiliano-abolire-il-privilegio-della-regione-puglia-relativo-al-trattamento-di-fine-mandato?redirect=false ) si sta diffondendo anche se paga lo scotto del periodo di pubblicazione: la minore attenzione generale del periodo agostano è esattamente ciò in cui cui confidavano i consiglieri regionali.