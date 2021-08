«Nel week end che arriva, quello di ferragosto, il Castel del Monte rimarrà regolarmente aperto. Stiamo cercando di rivolgere alla nostra attrazione più famosa tutte le attenzioni possibili pur nel limite delle potenzialità del nostro Comune».

Sono le parole dell’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno.

«Lo dobbiamo ai tanti turisti che quotidianamente arrivano e anche agli andriesi che vogliono godersi la bellezza del proprio luogo più identitario. D’intesa con la Questura si sta garantendo un maggior presidio delle forze dell’ordine, presidio che sarà ancora più nutrito nel prossimo week end. La Polizia Locale mantiene puntualmente il suo presidio fino alle 22.00. Per la prima volta abbiamo predisposto una pulizia quotidiana in tutta la zona del Castello, con disinfestazioni periodiche. Stiamo anche procedendo alla manutenzione del piazzale antistante la chiesa, uno spazio che non è pubblico ma che abbiamo voluto fosse fruibile per la comunità. In chiusura, un’unica preghiera a chi fa pic nic e consuma il suo pasto nei pressi del maniero: mi raccomando, al termine, raccogliete i rifiuti prodotti e gettateli negli appositi cestini. Al cospetto di tanta bellezza è il minimo che possiamo fare».