Silvio Di Bitonto, in arte “Domino DB”, infermiere andriese nonché disc jockey e producer di musica house, è tornato a suonare dopo la terza ondata Covid che lo ha tenuto impegnato nelle corsie del suo reparto ospedaliero per l’assistenza ai malati.

«La voglia di suonare dopo quasi un anno di duro lavoro a causa del covid è infinita – spiega Silvio. Per tutti i dj è una goduria metter mano a dischi e mixer, ma nel mio caso, non riesco a spiegarvi a parole la gioia e l’eccitazione che provo nel tornare a mixare dopo un anno così burrascoso».

Lo scorso 8 agosto, al tramonto, è andato in onda un livestream di “Domino DB” su piattaforme come YouTube e Facebook, ambientata (come da suo desiderio) in un paesaggio mozzafiato, tra i trulli della valle d’Itria, a Fasano, dove ha dato vita ad una selezione di musica house comprendente anche alcune delle sue produzioni, inedite e non. CLICCA QUI PER IL VIDEO

«Mi auguro che questa pandemia sia giunta al capolinea, anche se noi infermieri dobbiamo farci sempre trovare pronti – conclude Silvio. Non vedo l’ora che arrivi ottobre, quando uscirà un singolo in collaborazione con una delle migliori voci femminili house di tutti i tempi: Michelle Weeks, su Motive records. Questo non può che riempirmi di gioia infinita e spingermi a fare sempre meglio».