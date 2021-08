«La comunicazione viaggia velocissima. Si chiedono notizie e informazioni ogni secondo e non ci sottraiamo. L’IPSIA si sposta a Trani? Per questa amministrazione no».

Ad affermarlo sui social network è il sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Tante sono le ragioni a supporto di questa tesi, a partire dall’assoluta incertezza in cui versano famiglie, alunni, docenti e personale scolastico a poche settimane dall’inizio del nuovo anno. L’amministrazione ha dato la sua disponibilità a trovare eventuali soluzioni sempre in territorio di Andria, assecondando pure la richiesta derivante dalla scuola di spacchettare gli indirizzi. Avessimo un immobile di disponibilità immediata per ospitare la scuola nella sua interezza, sicuramente l’avremmo messo a disposizione».

Poi parla della questione TARI: «Nessun aumento! Peccato che a mettere in giro false informazioni siano parti politiche, generando confusione.

Poi su Montegrosso: «Agitazione tra i residenti e le attività produttive, assolutamente condivisibile, di fronte al rischio che possa essere definitivamente chiuso il bivio di accesso, come previsto dal progetto provinciale in corso di esecuzione. Anche su questo non manca attività formale di monitoraggio da parte di questa amministrazione. Attendiamo sviluppi da parte dei soggetti preposti, ricordando che a più riprese e da più parti sono stari assunti impegni volti ad evitare il peggio».