Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Barletta Andria Trani in stretta sinergia operativa con pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale” di Palermo, aggregate a supporto delle “Volanti”.

L’attività operativa svolta ad Andria ha visto impiegate 5 pattuglie, impiegate in servizio continuativo di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito, dislocate prevalentemente nelle aree del centro (tra le altre: Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Piazza Porta la Barra, Via Annunziata).

I servizi straordinari “ad Alto Impatto” hanno portato all’identificazione di oltre 100 individui, molti dei quali con precedenti penali, ed al controllo di più di 30 veicoli.

Un controllo più approfondito a due di questi veicoli (un’automobile ed uno scooter di grossa cilindrata) ha permesso di sequestrare due bastoni telescopici, sapientemente occultati al loro interno, ed alla conseguente denuncia a piede libero dei due conducenti.

Numerose, inoltre, sono state le contestazioni di diverse contravvenzioni al C.d.S., con conseguente ritiro del corrispondente titolo di abilitazione, ed al fermo amministrativo di un motoveicolo per guida senza uso del casco protettivo.

I positivi e significativi riscontri descritti rappresentano il risultato tangibile di un complesso dispositivo di controllo del territorio, il quale, avvalendosi della valida collaborazione di Reparti speciali della Polizia di Stato, proseguirà al fine di garantire sicurezza e ordinata vivibilità all’intera collettività.