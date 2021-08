La Fidelis Andria è stata ufficialmente ripescata in Serie C dopo una lunghissima e calda estate per la società e la tifoseria biancazzurra. L’annuncio era nell’aria ormai dopo il respingimento di tutti i ricorsi delle altre contendenti. Ma l’ufficialità è arrivata in mattinata con un post della società che riportiamo integralmente dopo la comunicazione della FIGC:

“Un post fatto di lacrime, per tante ragioni. Lacrime di gioia per festeggiare un sogno che si avvera e che riporta la Fidelis ed Andria dove merita, lacrime di dolore per tutti i tifosi che sarebbero stati qui con noi a festeggiare e non ci sono più, lacrime di vita perché lo sport è forse una delle pochissime attività che unisce fino al midollo le comunità. Un post per dire che ora siamo tra i Professionisti ed è il momento di dimostrare quanto tutti lo siamo e lo meritiamo. It’s Coming home. Prendiamo sciarpa e bandiera e torniamo a vivere di Fidelis, sempre, con quella meravigliosa voglia che ci unisce. Forza Fidelis”.

Il ritorno tra i Professionisti dopo tre anni e la rifondazione della Fidelis avvenuta nel 2018.