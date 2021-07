2348 attualmente positivi al Covid-19 in Puglia. Un dato in crescita confermato anche dai numeri del bollettino epidemiologico odierno della Regione: sono 232 i nuovi casi di contagio registrati con numeri in risalita soprattutto in provincia di Bari con 60 positività assieme a Taranto che segue con 42. Sono 25, invece, i nuovi contagi per la BAT. Da rimarcare, però, due dati molto importanti: il primo è che continuano a non esserci decessi per il terzo giorno consecutivo ed il secondo la sostanziale stabilità nei ricoveri che anzi oggi segna anche un -1 portando ad 89 gli attualmente ricoverati nelle strutture sanitarie pugliesi. Poco meno di 50 i negativizzati che portano il conto ad oltre 247mila persone guarite sin dall’inizio della pandemia. Sale in Puglia anche l’incidenza che si attesta attorno ai 27 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni. Un dato ancora inferiore a moltissime altre regioni d’Italia ma, un dato che inevitabilmente potrebbe continuare a salire nelle prossime giornate. Sul fronte vaccini ormai si veleggia in regione verso il 69% dei cittadini pugliesi con una prima dose ed il 57% completamente immunizzati.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 31.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/PdCb9