Novità importanti per Top Player Minervino, in attesa di presentare la domanda di ripescaggio in Prima Categoria, il Presidente Giuseppe Orecchia presenta due volti importanti per la crescita della società murgiana: Giuliano Miani, ex dirigente della Virtus Andria e del Borgorosso Molfetta, ricoprirà il ruolo di Direttore Generale, e già nella giornata di ieri ha presentato il primo colpo importante, ovvero Cosimo Sinisi alla guida tecnica.

«Sono qui per il progetto, con il presidente Orecchia ci siamo promessi di far crescere questa giovane compagine, e magari portarla in categorie superiori già da subito, non faremo nessuna campagna acquisti faraonica, ma costruiremo una squadra imbottita di giovani con 4/5 esperti con tanta voglia di fare calcio per divertimento», ha dichiarato Miani, «e per far sì che questo avvenga, mi serviva un Mister esperto, equilibrato, che sappia lavorare con i giovani e soprattutto con tanta voglia di fare calcio; e dopo il trattamento subito a Trani alcuni giorni fa, Mister Sinisi ha tutta la voglia di fare bene e di rimettersi subito in gioco».

Mister Sinisi non ha bisogno di presentazioni, Atletico Trani, Superga Trani, URSUS Trani, Romania BAT, Nuova Andria, Virtus Andria e Virtus Molfetta…. Le categorie le conosce abbastanza bene dopo aver masticato terreni dilettantistici da diversi anni ormai.