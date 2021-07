E’ questo uno dei tanti aneddoti raccontati nel libro “Un uomo, un prete, la missione”. La missione, esattamente quella che da quasi 50 anni porta avanti Don Vito Miracapillo, un missionario italiano, di Andria, che negli anni ’70 ha scelto di viaggiare per la prima volta lontano da casa per arrivare in una provincia poverissima del Brasile per poi diventare un punto di riferimento dei contadini della zona. Don Vito racconta nel suo libro la prima parte di questa storia di vita vera ed ha voluto presentare il testo nella sua Andria, la città a cui è molto legato e da cui è partito per la sua missione di vita.

Un evento partecipato ed organizzato dalla Biblioteca Diocesana “San Tommaso D’Aquino” con il patrocinio del comune di Andria e della diocesi oltre a diversi altri partner del mondo sociale e culturale andriese. La storia di don Vito Miracapillo è di quelle che se non ci fossero testimonianze reali, si faticherebbe a credere che sia vera. Ancor di più perché il ruolo del missionario, in quasi 50 anni, non ha mai cambiato la sua vera natura: essere vicino al prossimo sofferente.

Il libro sarà anche un ulteriore veicolo di aiuto. Acquistando il volume, infatti, si contribuisce a due progetti di solidarietà in Brasile sostenuti da Don Vito Miracapillo: “Bambini liberi” e “Contro l’analfabetismo”.