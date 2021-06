Si sono disputati lo scorso 12 giugno i campionati Nazionali di Judo a Velletri nel romano dove è stato assoluto protagonista l’atleta andriese della New Dimension judo Marco Sarlenga classificatosi 2° (ottenendo la cintura nera) nella categoria 55 kg Juniores. Questo podio inorgoglisce la società New Dimension Judo, tra le prime sul territorio andriese e regionale e arricchisce il medagliere pugliese.

«Ringraziamo Sarlenga e gli altri Judoka – affermano il tecnico Vincenzo Regano e il Presidente della New Dimension Judo Riccardo Regano – perché in questo periodo di forte crisi per il settore sportivo dovuto dalla pandemia, questi risultati dimostrano quanto, la passione e la dedizione possano ripagare e cancellare i momenti più bui, non solo per gli sportivi ma per tutti i ragazzi, che oggi più che mai si sentono persi e deprivati della loro quotidianità e delle loro passioni. Si spera che questo risultato possa essere d’esempio a tutti e possa favorire l’avvicinamento dei ragazzi a questa disciplina, in quanto il judo favorisce la socializzazione, una buona autostima, prevenendo i problemi legati alla sedentarietà e alla solitudine».