E’ il momento decisivo della stagione per la Florigel Futsal Andria che sabato affronterà nell’ultimo turno di campionato il Dream Team Palo del Colle, fresco vincitore del torneo di serie C1 e neo-promosso in serie B.

I biancoazzurri di mister Giovanni Rutigliani, negli ultimi 40 minuti effettivi della stagione regolare, cercheranno l’impresa sul gommato di Binetto per conquistare il terzo posto in classifica che garantirebbe la possibilità di disputare in casa la semifinale play-off in programma mercoledì 16 giugno.

Nelle ultime due gare il roster andriese ha conquistato 4 punti contro un mai domo Futsal Brindisi. La gara di ritorno disputata sabato scorso sul parquet amico del “PalaColombo” ha visto l’Andria imporsi con un netto 5-1 grazie alle doppiette di Marco Somma e Giacomo Ferrucci e alla marcatura di De Cillis.

Martedì invece nel recupero della gara d’andata, disputata nel Palasport di Tuturano, la sfida con la squadra messapica si è chiusa con un emozionante 8-8. Mattatore di giornata Sergio De Cillis, autore di un poker e attuale capocannoniere di questo campionato. Il pari in terra brindisina di fatto costringe la squadra di Rutigliani a vincere lo scontro di sabato contro la fortissima compagine di mister Guarino e a sperare in un passo falso del Castellana proprio sul campo del Brindisi.

Terzo o quarto posto che sia, l’Andria ai play-off per la serie B ci sarà comunque e vorrà certamente dire la sua.