Un testa-coda tra due delle squadre più in forma del momento nel campionato di serie D. Al “Degli Ulivi”, domenica, ci saranno di fronte la Fidelis Andria reduce da dieci risultati utili consecutivi ed una vittoria fondamentale ad Altamura ed il Portici che, invece, ha conquistato tre vittorie consecutive raggiungendo il gruppone di squadre in lotta per la salvezza diretta.

Uno dei migliori attacchi del campionato quello del Portici che punterà alla sua spensieratezza, secondo il tecnico in 2^ della Fidelis Sasà D’Alterio, vista ancora l’assenza causa Covid-19 del tecnico Panarelli.

Fidelis che però avrà praticamente tutta la rosa a sua disposizione. Mancherà solo Marino mentre recupero anche per il centrocampista Clemente. C’è anche la prima convocazione dopo oltre sei mesi per Calogero Minacori che torna a disposizione dello staff tecnico biancazzurro dopo il lunghissimo stop per infortunio.

Gara che per D’Alterio, a quattro giornate dal termine, potrà esser fondamentale in vista dell’obiettivo play-off per i biancazzurri.

Il match sarà ancora una volta in diretta sulle pagine social della Fidelis Andria grazie ancora ad una produzione importante di Telesveva a partire dalle ore 15,45.

L’intervista completa su News24.City.