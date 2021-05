Margherita di Savoia e Bisceglie sono le spiagge della sesta provincia premiate con la bandiera blu nel 2021. A renderlo noto è la ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education) che ha assegnato alla Puglia ben 17 bandiere blu (tre in più rispetto allo scorso anno).

Sono 32 i criteri di valutazione imposti da Fee, valutati da una giuria nazionale che include anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo. Tra questi la qualità delle acque, l’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e le aree pedonali, le piste ciclabili, l’arredo urbano e le aree verdi.

I 17 Comuni pugliesi che si fregiano allora della Bandiera Blu sono: per la provincia di Foggia le Isole Tremiti, Peschici e Zapponeta; per la provincia Bat Margherita di Savoia e la novità Bisceglie; per la provincia di Bari Polignano a Mare e il ritorno di Monopoli; per la provincia di Brindisi figurano Fasano, Ostuni e Carovigno; quella di Taranto ha Castellaneta, Maruggio e Ginosa; per la provincia di Lecce si riconferma Melendugno e ci sono anche Otranto, Salve e la novità Nardò, niente da fare invece per Castro.