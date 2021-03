«Oggi l’Italia unita compie 160 anni. In questo secolo e mezzo e oltre di storia, come nazione abbiamo affrontato guerre mondiali, epidemie, dittature, terrorismo: eppure ne siamo sempre usciti in piedi. E quando ne siano usciti in ginocchio, ci siamo rialzati». Scrive così, in una nota, il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.