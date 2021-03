«La Giunta Regionale finanzierà fino al prossimo 31 luglio la proroga del servizio di trasporto pubblico locale ad Andria, in scadenza il 31 marzo, scongiurando così l’interruzione delle corse e il licenziamento dei 24 lavoratori della società consortile che gestisce il TPL». Ad annunciarlo la capogruppo del M5S in consiglio regionale Grazia Di Bari.

«Si tratta di una questione – spiega Di Bari – di cui mi sono occupata in prima persona per evitare un disservizio enorme alla città e che 24 lavoratori restassero a casa. Il Comune di Andria aveva infatti chiesto alla Regione ulteriori risorse aggiuntive, oltre a quelle già erogate per i servizi minimi di TPL, per consentire la proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico locale all’attuale gestore, in scadenza il 31 marzo, nell’attesa della conclusione della procedura di gara da parte della Provincia Barletta – Andria – Trani per l’individuazione del nuovo gestore del servizio di TPL per il relativo ATO provinciale che, come comunicato dalla stessa Provincia, non si concluderà prima del 31 luglio 2021. Per questo mi sono fatta promotrice di un incontro negli uffici dell’assessorato ai Trasporti con la sindaca di Andria Giovanna Bruno e l’assessora Anita Maurodinoia, che ringrazio per aver preso l’impegno di proporre il finanziamento richiesto fino al 31 luglio. Di sicuro non si tratta di un intervento risolutivo, ma è un primo obiettivo raggiunto in questo momento di difficoltà, causato anche dalle disastrose condizioni economiche in cui il Comune di Andria è stato lasciato dalle precedenti amministrazioni. Continuerò a monitorare la situazione e a lavorare in sinergia con gli enti preposti. Non possiamo correre il rischio di ritrovarci nei prossimi mesi con gli autobus fermi e il personale senza lavoro».