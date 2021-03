«Un’altra bella opportunità per lo sport ad Andria potrebbe essere quella offerta dal nuovo bando del CONI “Sport di Tutti”. Un bando suddiviso in due azioni – “Quartieri” e “Inclusione” – e che, come dice il titolo, mira a far arrivare la pratica sportiva a tutte le fasce di popolazione, sostenendo la creazione di presidi sportivi e sostenendo progetti rivolti a categorie vulnerabili». E’ quanto si legge in una nota dell’Assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari.