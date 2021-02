Il Comune di Andria, in esecuzione del Regolamento Toponomastico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 17.05.2012, modificato con delibera di Giunta Comunale n. 261 del 3.10.2012 e da ultimo n.75 del 06/06/2017 procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico per l’acquisizione di curricula necessari per la nomina dei componenti della Commissione Toponomastica.

Compito della Commissione Toponomastica, organo prettamente di natura consultiva, sarà quello di esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, nell’adozione dei provvedimenti della Giunta Comunale sulla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune per Legge.

La Commissione sarà formata da componenti che saranno scelti dal Sindaco tra i candidati in possesso del curriculum di maggiore affidabilità culturale e professionale.

La Commissione Toponomastica sarà costituita da:

1. Sindaco (con funzioni di Presidente);

2. Assessore ai Servizi Demografici;

3. Assessore alla Cultura;

4. n.7esperti esterni all’Amministrazione Comunale scelti per professione, incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia locale, glottologia, archivistica o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio lo svolgimento dell’attività della Commissione.

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato svolge le funzioni di Segretario della Commissione Consultiva Toponomastica. I componenti della Commissione restano in carica per la durata del mandato sindacale. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso essendo la funzione svolta a titolo gratuito.

Pertanto, chiunque sia interessato a far parte della Commissione Toponomastica, è invitato a presentare apposita domanda corredata da separato e dettagliato curriculum vitae.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L’istanza di candidatura di cui al presente avviso, deve essere redatta in carta semplice debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da curriculum formativo e professionale sottoscritto con firma originale oltre che dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità e dovrà contenere necessariamente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

– nome, cognome, indirizzo completo di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, indirizzo al quale far pervenire ogni comunicazione inerente il presente procedimento;

– luogo e data di nascita;

-cittadinanza posseduta;

– di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione

Toponomastica garantendo la massima collaborazione;

– di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del DLgs196/03 che i dati personali forniti dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria.

I dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Andria ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Andria- Piazza Umberto I-76123 Andria; il Responsabile è la Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici ed Educativi , Dott.ssa Ottavia Matera.

Tale domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Andria P.zza Umberto I -76123 Andria, potrà essere :

consegnata direttamente presso il Settore Gabinetto – Ufficio di Staff del Sindaco dal lunedì al venerdì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Sindaco del Comune di Andria – P.zza Umberto I- 76123 Andria.

Le domande devono essere improrogabilmente presentate o/e pervenute entro le ore 12,00 del giorno 24/02/2021.

Per le domande pervenute tramite raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro e l’ora di partenza.

Non saranno ritenute valide le domande presentate e/o pervenute a mezzo raccomandata oltre tale termine.

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande.

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Copia integrale del presente avviso:

è pubblicato all’albo Pretorio del Comune anche elettronico;

è presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito Internet del Comune di Andria;

( www.comune.andria.bt.it)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs