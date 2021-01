Il 9 dicembre scorso una delegazione di “3Place” si era recata presso il Centro Residenziale Terapeutico Riabilitativo “San Michele” di Andria per ragazzi affetti da disturbi psichiatrici per donare ed abbellire un albero di Natale assieme ai ragazzi. Da li poi è nata una bellissima iniziativa che ha trovato compimento nella giornata di ieri.

«L’idea è partita da un nostro associato che lavora nella struttura – spiegano dall’associazione 3Place – il quale ha chiesto se fosse possibile donare e piantare un albero nella aiuola all’esterno del Centro CRTM. Da li è subito partita una bellissima “gara” di solidarietà che ha visto nel giro di dieci giorni la raccolta dei soldini necessari all’acquisto dell’Albero e al successivo ritiro da vivaista e trasporto sino al Centro. Come “3Place” abbiamo anche raccolto un’intera cassa di addobbi natalizi dai nostri associati non più utilizzati che saranno donati ai ragazzi e andranno ad abbellire l’Albero».

«E’ stato bellissimo vedere i ragazzi super felici nell’abbellire l’Albero, nel vedere e conoscere nuove persone. Anche per la nostra associazione è stata una esperienza bellissima, unica nel suo genere. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dall’ufficio Ambiente del Comune di Andria, che ringraziamo per la tempestiva risposta, ci siamo recati per la messa a dimora nella aiuola all’esterno del Centro. Francesca e suo figlio Mario si sono dati al cleanup della aiuola riempiendo un sacco di rifiuti. Luigi, Riccardo e Stefano hanno scavato e messo a dimora l’Albero. Da oggi i “ragazzi speciali” del Centro potranno ammirare Samuele, l’albero del Buon Proposito proprio li in quella aiuola che è degradata continuamente e che speriamo con questo gesto possa diventare un simboli di rinascita».