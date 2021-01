Giornata di festeggiamenti e di bilanci per la Polizia Locale di Andria che oggi, come ogni 20 gennaio, ha celebrato il suo Patrono, San Sebastiano. Una ricorrenza importante per tutto il Corpo della Polizia Municipale e onorata, come da tradizione, con una cerimonia eucaristica che quest’anno si è svolta presso la chiesa di san Nicola di Myra.

L’occasione per le istituzioni cittadine di ringraziare tutti gli agenti per il grande lavoro che quotidianamente svolgono per la comunità andriese e che è stato ancora più prezioso durante la pandemia di Covid.

Il momento difficile, a causa dell’emergenza sanitaria e le scarse risorse non hanno scoraggiato gli uomini e le donne della Polizia Locale che hanno continuato a svolgere il loro compito al servizio dei cittadini.

La festa di San Sebastiano coincide tradizionalmente anche con il momento dei bilanci per la Polizia Locale di Andria che, nel 2020, ha effettuato complessivamente circa 10mila interventi per infrazioni al Codice della Strada, 200 per incidenti stradali ed ha elevato 121 sanzioni per violazioni alle misure anti Covid. Un anno certamente molto particolare per tutti gli agenti.

