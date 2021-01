Dal 18 gennaio al via, e così sino al termine del mese, il raddoppio dei mezzi di trasporto pubblico a disposizione degli studenti per raggiungere in sicurezza le proprie scuole, in coincidenza con la ripresa delle attività scolastiche in presenza. Il raddoppio consente così agli spostamenti di avvenire con ordine assicurando ai viaggiatori il distanziamento di sicurezza previsto dai DPCM. Il raddoppio è delle corse degli autobus è reso possibile dal contributo regionale. Vista la cospicua mole di mezzi che circolerà dunque dalla prossima settimana, si è rivelato perciò fondamentale trovare, urgentemente, una soluzione per permettere una gestione ordinata del servizio con fermate sicure e ben distanziate, soprattutto per quelle a maggior afflusso di studenti che è quella in Piazza dei Bersaglieri d’Italia, antistante la stazione della Bari Nord. L’unica soluzione percorribile è stata quella di destinare alle fermate dei mezzi una nuova strada individuata in via Padre Niccolò Vaccina. Per questo come già reso noto in unaltra nota dell’ufficio Stampa si è reso necessario vietare, con un’ordinanza, la sosta e la fermata a tutti i veicoli lungo il lato sinistro della strada in questione, dal civico n.34, fino a piazza Bersaglieri d’Italia. E così anche per un tratto di viale Venezia Giulia che sarà debitamente segnalato.

La decisione è stata presa al termine di un tavolo tecnico tenutosi mercoledì nei giorni scorsi alla presenza del Sindaco, Giovanna Bruno, dell’Assessore alla Mobilità, Pasquale Colasuonno, al Vice Comandante della Polizia Municipale, Riccardo Zingaro, e alla dirigente comunale, Santola Quacquarelli.

«Abbiamo preso in considerazione altre soluzioni – spiega l’Assessore Colasuonno, ma purtroppo non sono risultate percorribili. L’idea iniziale è stata spostare le fermate in Largo Appiani, ma ci è stata comunicata indisponibilità a procedere perché nei prossimi giorni proprio lì sarà allestito il cantiere per l’inizio dei lavori d’interramento della ferrovia. Abbiamo poi chiesto a Ferrotramviaria l’autorizzazione ad usare il parcheggio privato adiacente la stazione ferroviaria, ma anche quella sarà una sede interessata dai lavori d’interramento. Ecco che la soluzione migliore è risultata via Vaccina. L’ordinanza ha validità 15 giorni, periodo che useremo per capire – conclude Colasuonno – se può essere una strada percorribile».