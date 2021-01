“Alcune scuole comunali sono interessate da fenomeni infiltrativi causati per lo più dal distaccamento della guaina, con conseguenti ammaloramenti sotto i soffitti. Il problema si è verificato negli istituti: Morante, Collodi, Carella, Falcone, Mariano, Oberdan e Cafaro.

La Multiservice è stata interessata per i sopralluoghi e l’avvio delle opere di risanamento, rallentate purtroppo dalle avverse condizioni atmosferiche di questi giorni che comportano un tempo maggiore per consentire che i solai si asciughino”. E’ quanto si legge in una nota del Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

“Dove è stato già possibile, il ripristino è stato completato (scuole Collodi e Carella in data odierna, domani si procede con l’Oberdan). Al momento il problema più esteso è legato alla Cafaro con circa 60 mq di guaina da dover rimuovere. Ci vorrà più tempo per la sistemazione ma risolveremo il problema. La collaborazione tra dirigenti scolastici e uffici comunali è uno strumento prezioso per poterlo arginare alcune precarietà e migliorare l’organizzazione generale.

Come amministrazione stiamo lavorando per garantire un monitoraggio costante e un pronto intervento in tutte quelle situazioni che ordinariamente richiedono manutenzione, districandoci tra personale ridotto e risorse limitate”.