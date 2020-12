“Appena terminata conferenza dei capigruppo. Ringrazio tutti i presenti ed il Dott.Denigris, funzionario Servizio Tributi, per la sua partecipazione, il Sindaco. Concordemente, il giorno 29 dicembre alle ore 12.00, è stato fissato per il prossimo CONSIGLIO COMUNALE”. Scrive così, in una nota, il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio.

Infine, c’è stata l’approvazione di tutti i CAPIGRUPPO, nell’avviare una discussione, che porti all’elaborazione di una proposta che riguardi la CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DELL’AULA CONSILIARE PER LA DISCUSSIONE DELLE TESI DI LAUREA PER I LAUREANDI RESIDENTI IN ANDRIA, IN MODALITÀ TELEMATICA.

A tutti ho rivolto un grazie per la proficua collaborazione”.