«La bella giornata è davvero bella oggi, qui a Montegrosso. Il comitato ce la fa anche questa volta. L’insistenza, la costanza, il chiedere senza presunzione ma secondo la legge ciò che spetta ai cittadini ci ha fatto ottenere questo risultato. Oggi lavori di manutenzione sulla Strada Provinciale che attraversa la borgata». E’ quanto si legge in una nota del comitato #IoStoConMontegrosso, da sempre attento alle necessità del borgo di Andria.

«I lavori si stanno effettuando sulla S.P. che collega Montegrosso ad Andria, al Santuario del SS. Salvatore, anche con il rifacimento di alcuni tratti del manto stradale. Siamo felici di essere una sola voce verso le istituzioni della Città, della Provincia e della Regione, unica voce di chi vive davvero questa Borgata quotidianamente e non per sentito dire. Siamo felici. Siamo orgogliosi. Siamo grati alle istituzioni provinciali e a quelle comunali che finalmente, dopo anni di abbandono, si dedicano a Montegrosso. Grazie a Giovanna Bruno che sta mostrando di essere vicina e attenta ai nostri bisogni assieme al Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio. Grazie di cuore. Continueremo a lavorare assieme auspicando, come da tempo facciamo, che questa possa essere declassata a strada comunale, in modo tale da poter procedere alla messa in sicurezza con i dossi che aiuterebbero il rallentamento delle auto la sicurezza dei cittadini».