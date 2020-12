«Tutti sappiamo in che condizioni sono state lasciate le casse del nostro comune e tutti, muovendoci per la città, abbiamo modo di vedere quanto c’è da fare per poterle restituire la dignità che merita. Questa foto rappresenta la stessa immagine che ho avuto la fortuna di vedere arrivata al comune e sono felice di poter condividere con voi la sensazione che ho provato quando ho scoperto che due aziende, Tenuta Tannoia e Imav, hanno portato in dono i fiori per poter riempire quel vuoto. La loro è stata un’iniziativa spontanea, autonoma. Un dono per noi tutti. In un momento tanto complicato, Andria sta toccando con mano il sostegno dei propri cittadini e delle proprie aziende.

Piccoli segni di rinascita e di percorso condiviso. Grazie!».