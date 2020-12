Il neo Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, ha inteso convocare una nuova riunione dell’assise comunale per il 14 dicembre alle ore 10 a Palazzo di Città. Sei proposte di deliberazione tra cui diversi provvedimenti che riguardano il bilancio comunale e le finanze dell’ente. Ci sarà anche una modifica alla programmazione triennale dei lavori pubblici oltre agli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Spazio al riconoscimento di un debito fuori bilancio ed al programma comunale di interventi per il diritto allo studio anno 2021.

L’assise comunale, a causa delle regole anti covid-19, sarà in presenza per i consiglieri e per massimo 42 persone in totale. Sulla convocazione, però, pesa il mancato passaggio nella conferenza dei capigruppo convocata solo per oggi pomeriggio dopo la convocazione del Consiglio Comunale.