«La confusione che si vuol generare fa veramente male alla città di Andria. In tempi in cui proliferano molti “latinisti” dovrei iniziare con “Quoque tu….”, ma forse è meglio ricorrere al più chiaro detto italiano “A lavare la testa al ciuccio si perde l’acqua, il sapone e il tempo”!

«Provano infatti a mescolare artatamente fatti assai diversi tra loro in una sorta di macedonia male assortita che non fa bene a nessuno, tanto meno a chi la prepara, rischiando la consueta brutta figura con l’opinione pubblica: antica storia romana saccheggiata a sproposito, vicende e alleanze nazionali, Governo del Paese e Governo regionale, sino a scendere, in un vortice di sciocchezze declinate a vanvera, alla più modesta politica cittadina.

Così, in questa escalation di fandonie, i “nuovi arditi” approdano al loro assioma finale, gridando all’inciucio per il voto espresso nei confronti del neo presidente dell’assise comunale.

Un gesto, al contrario, di vera responsabilità nei confronti di un comune già alle prese con gravissime emergenze, che non può permettersi certo di perdere altro tempo in pantomime procedurali da prima repubblica, che avrebbero portato allo stesso identico risultato solo qualche ora più tardi.

Noi teniamo al bene della città. Per i giochini e le pose di opposizione da leoni da tastiera, in questo momento non c’è proprio spazio! Non è il tempo dei “vuoti a perdere”».