È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune il bando di gara per l’affidamento della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

«Una svolta che ricopre un’importanza fondamentale per il futuro della nostra Città: grazie a questi due documenti, infatti, Andria potrà accedere a milioni di euro di finanziamenti regionali e ministeriali nel settore della mobilità, dai quali fino ad oggi la nostra Città è stata sempre esclusa». Scrive così, in una nota, Andria Bene in Comune.

«Il bando, che solo per il primo anno ha un valore di € 115.000,00, è interamente finanziato dal “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese”. Risorse che, pertanto, possono essere destinate solo a questo tipo di azione.

Non sarà breve né facile il percorso che porterà alla stesura di questo Piano, ma non devono spaventarci i cammini lunghi e complessi, anzi, sono quelli che danno i frutti migliori. Dice il detto che ogni cammino per quanto lungo inizia sempre con il primo passo, e oggi l’abbiamo compiuto semplicemente grazie all’impegno, alla dedizione ed all’amore per la nostra Città».