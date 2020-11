Di seguito l’appello del Sindaco, avv. Giovanna Bruno, alle Associazioni cittadine di Volontariato ad assicurare ogni più utile collaborazione nell’interesse della comunità cittadina alle prese con l’emergenza Covid.

«In tempi straordinari come questo – scrive il Sindaco – serve un impegno straordinario, serve che tutti, secondo le proprie possibilità, offrano parte del loro impegno e del loro talento al servizio della comunità e mettano in comune le loro capacità, la loro esperienza, la loro competenza, parte del loro tempo.

Per questo chiedo a tutte le associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato presenti in città, di interrogarsi sul come rendersi più utili in questa fase e a comunicarlo al Comune.

Sarà poi cura di questa equipe di lavoro di volenterosi raccogliere le disponibilità e inserirle in un quadro di servizi, piccoli e grandi, da offrire alla città: a titolo di esempio dalla distribuzione di farmaci e viveri a supporti psicologici telefonici, ad attività ludiche a distanza, concorsi culturali, artistici, letterari on line, letture comunitarie, sensibilizzazione del mondo giovanile all’adozione di comportamenti responsabili e così via. La possibilità di utilizzare il web infatti consente di svolgere molteplici attività.

So di poter contare su questo grande e generoso mondo del volontariato, conosco questo mondo e la risposta non tarderà perché l’obiettivo finale è mettere in sicurezza – nel rispetto ovviamente delle leggi dello Stato e delle disposizioni dell’esecutivo centrale – Andria e i suoi cittadini, soprattutto anziani, bambini, malati, persone sole, degenti di case di riposo e di strutture sanitarie pubbliche e private, gli stessi residenti stranieri.

Questo ci aiuterà a salvare la salute dei cittadini, l’economia, la nostra sicurezza e la serenità della comunità.

Attendo la Vostra risposta e disponibilità».