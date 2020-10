Vince Giovanna Bruno per il centrosinistra ad Andria ed ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale della città. Alla maggioranza spetteranno 20 seggi oltre quello del Sindaco con sette assegnati al Partito Democratico (Vurchio, Marchio Rossi, Addario, Sanguedolce, Di Lorenzo, Di Leo, Fortunato), 5 ad Andria Bene in Comune (Di Bari, Farina, Colasuonno, Losappio, Sgarra), 5 ad Andria Lab (Sinisi, Bruno, Cannone, Matera, Vilella) e tre per la lista Futura (Troia, Malcangi, Brattoli).

Per le opposizioni invece 12 posti totali in Consiglio Comunale e ci saranno quattro seggi per il centrodestra oltre il candidato Antonio Scamarcio con rispettivamente uno per la Lega (Grumo), uno per Fratelli d’Italia (Barchetta), uno Scamarcio Sindaco (Civita), uno Forza Italia (Fracchiolla). Per il Movimento 5 Stelle oltre il candidato Coratella vi saranno tre seggi (Faraone, Coratella, Sgarra). Per le liste civiche di Nino Marmo, oltre il candidato, anche un seggio al Movimento Pugliese (Del Giudice) ed un seggio per Andria Nuova (Fisfola).