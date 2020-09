Settimo giorno del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. La kermesse si apre oggi con un appuntamento dedicato proprio alla manifestazione, ospitato alle 18.30 negli spazi esterni di Palazzo Ducale. Un convegno sul tema Festival e media: il caso Castel dei Mondi. Autorità istituzionali, regionali e comunali, organizzatori e la direzione artistica della kermesse prenderanno parte ad un incontro, per analizzare a 360 gradi il fenomeno Castel dei Mondi e del suo rapporto con l’informazione. Un viaggio all’interno della kermesse andriese, per scoprire quale attenzione hanno riservato i media, in oltre due decenni, a quello che è stato definito il Festival di teatro più importante del sud Italia.

In serata, sarà invece Palazzo Ducale ad ospitare la prima regionale de “La Coppa del Santo”, a cura della compagnia Gli Omini. Lo spettacolo, ispirato al tema attualissimo del distanziamento sociale, ha fatto repliche in tutta Italia. Sbarca al Festival con un doppio appuntamento, oggi e domani, sempre alle ore 21.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Telesveva.

Da non perdere è anche “Una passeggiata a San Valentino”, evento che vede come protagonista lo street artist andriese Daniele Geniale: dall’inizio della manifestazione, l’artista è impegnato nella realizzazione di un murales, che sarà terminato in tempo per la fine del Festival.

Si intitola “Il de voto”, opera che unisce arte di strada, riqualificazione delle periferie ed il tema, attualissimo in questo periodo, della ricerca spasmodica del voto in campagna elettorale.

