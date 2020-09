Un workshop sulle relazioni tra corpo e voce, ispirato al mito di Medea e una passeggiata virtuale nella storia, alla scoperta delle figure femminili che hanno cambiato il mondo. Queste le novità in programma oggi nel cartellone di eventi del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria.

La sesta giornata della kermesse si aperta questa mattina con il progetto Vox Mea, Voce di Medea, curato dal gruppo di ricerca teatrale barese “Teatro delle Bambole”.

Si tratta di un workshop, ospitato negli spazi dell’Officina San Domenico, destinato principalmente a registi, cantanti e attori con velleità canore, professionisti e non, ma anche a tutti coloro che hanno il desiderio di sondare il proprio universo sonoro.

Serata all’insegna delle grandi rivoluzioni della scienza con lo spettacolo portato in scena dalla giornalista e attrice teatrale Gabriella Greison. Si Intitola “Sei donne che hanno cambiato il mondo”, presentato per la prima volta in Puglia in occasione del Castel dei Mondi. La storia raccontata di sei eroine, come Marie Curie, Rosalind Franklin e Mileva Maric, vissute negli anni cruciali del Novecento, tra guerre e trasformazioni epocali, con i risultati ottenuti con le loro ricerche scientifiche, hanno cambiato per sempre la vita del genere umano.

Doppio appuntamento, alle 19.30 e alle 22, a Palazzo Ducale. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Telesveva.

Il servizio.