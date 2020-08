Diffidare dalle imitazioni. Il candidato di centrodestra per la carica di sindaco di Andria è uno solo, l’avvocato Antonio Scamarcio. Lo afferma la senatrice Licia Ronzulli, una delle persone più vicine a Silvio Berlusconi che ai piedi di Castel del Monte in una mattinata dal caldo torrido, non ha risparmiato energie per presentare le linee guida dell’azione che il partito azzurro propone per la BAT quando la guida della regione passerà al centrodestra. Proprio per questo anche Andria deve affidarsi alla guida di Antonio Scamarcio.

La stoccata, non c’è dubbio, è per il candidato sindaco Nino Marmo: lo confermano parole dell’avvocato Scamarcio che rincara la dose. Castel del monte è simbolo di una delle azioni più importanti da portare avanti nei prossimi cinque anni. Le numerose visite al maniero devono trasformarsi in turismo per Andria.

Un’idea in questo senso Scamarcio l’ha raccolta dai produttori di vino.

