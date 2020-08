Sono 620 in totale i candidati per i posti da assegnare all’interno del nuovo Consiglio Comunale di Andria. 20 le liste presentate a supporto dei cinque candidati, invece, alla carica di neo Primo Cittadino. 16 le liste complete dei 32 nominativi mentre 4 hanno meno candidati al consiglio. Sono 286 le donne in lista pari al 46% mentre saranno 334 gli uomini con il 54% delle presenze. Sono 33, invece, coloro i quali sono candidati ed hanno seduto almeno una volta in Consiglio Comunale oltre ai cinque candidati alla carica di Sindaco che sono stati a loro volta già nella massima assise cittadina.

Nel frattempo la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha effettuato il sorteggio nel pomeriggio di domenica 23 agosto con il relativo numero d’ordine sulla scheda elettorale.

Antonio Scamarcio che avrà al suo fianco 152 (78 donne e 74 uomini) candidati al Consiglio Comunale con cinque liste a supporto (Andria Più, Scamarcio Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia). Nino Marmo che avrà al suo fianco, invece, 160 (62 donne e 98 uomini) candidati sempre con cinque liste a supporto (Andria Nuova, Movimento Pugliese Ambiente Club, Assemblee Popolari, Cambiamo Insieme, La Torre). Michele Coratella con 55 (21 donne e 34 uomini) candidati al consiglio comunale e due liste a supporto (Movimento 5 Stelle, MC2). Giovanna Bruno con 123 (54 donne e 69 uomini) candidati al consiglio e quattro liste a supporto (Partito Democratico, Andria Bene Comune, LAB3, Futura). Laura Di Pilato con 128 (71 donne e 57 uomini) candidati al consiglio e quattro liste a supporto (Andria che vogliamo, Tutti per lei, Andria Coraggiosa, Laura per Andria).

LE LISTE COMPLETE CON I NOMINATIVI