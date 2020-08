«Sono 4 le liste a sostegno della mia candidatura. 128 cittadini che hanno capito il valore della mia proposta civica e che, insieme a me, vogliono far tornare Andria a splendere. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno profuso in un momento così difficile e complicato. Laura per Andria, Andria che vogliamo, Andria coraggiosa e Tutti per lei sono progetti civici che coinvolgono facce nuove». Interviene così, in una nota, la candidata a Sindaco di Andria Laura Di Pilato.

«Non professionisti della politica legati al potere e ai propri interessi ma cittadini che vogliono metterci la faccia impegnandosi nelle piccole cose utili a far rinascere la nostra città. Andria è una donna violentata che merita di essere ascoltata, capita e che deve trovare la forza di reagire guardando al futuro e lavorando nel presente. Il nostro progetto civico vuole confrontarsi non solo con gli ultimi 10 anni di amministrazione ma con gli ultimi 20. Anni in cui la città non è stata capace di spiccare il volo.

Rivedere le stesse facce candidate per amministrare la città è preoccupante perché non c’è nessuna ammissione di colpa o modestia nell’ammettere di aver sbagliato e fallito.

Noi abbiamo deciso di rappresentare un progetto politico alternativo e siamo pronti a governare la città per renderla realmente una città all’avanguardia. Per farlo abbiamo bisogno del sostegno di tutti i cittadini che vorranno realmente lasciarsi alle spalle il passato».