Riparte lentamente tutto il mondo dello sport bruscamente interrotto dopo l’emergenza da Covid-19. E’ la volta anche del volley, uno dei primi sport che ha deciso di stoppare tutta l’attività agonistica e di base poco dopo l’inizio della pandemia. Ieri il Settore Campionati della Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato gli organici delle formazioni partecipanti ai campionati di Serie B nella stagione 2020-2021. Gli organici sono naturalmente aggiornati alla conclusione della finestra di cessione e acquisizione dei titoli. Alla serie B Maschile saranno ammesse 120 squadre al massimo, alla serie B1 Femminile 60 formazioni, mentre alla B2 Femminile 144.

La città di Andria potrà ancora una volta contare sulla presenza della “Pallavolo Andria” che porterà nuovamente sui parquet nazionali il territorio. Una conferma importante in campo maschile. Sono, infatti, solamente 16 le squadre pugliesi negli organici di cui 11 nel campionato di serie B maschile, 2 in quello di B1 femminile e 3 in B2 femminile. La provincia di Bari è rappresentata da 6 squadre (di cui 4 in B maschile, 1 in B1 femminile e 1 in B2 femminile), la BAT da 2 squadre (1 in B maschile, 1 in B2 femminile), la provincia di Foggia avrà 2 rappresentanti (1 in B maschile, 1 in B1 femminile), 5 le salentine (4 in B maschile, 1 in B2 femminile) e 1 la rappresentante per la provincia di Taranto in B maschile.

Le pugliesi in organico nei campionati di B 2020-2021

BM: NEW VOLLEY GIOIA BA, NUOVA PALL.MOLFETTA, ARRE’FORMAGGI TURI BA, SSD MATERDOMINI CASTEL., FLORIGEL ANDRIA BT, VOLLEYBALL LUCERA FG, VOLLEY LEVERANO SSD, LEO SHOES CASARANO LE, PAG VOLLEY SSDARL028, GREEN VOLLEY GALATONE LE, PALLAVOLO MARTINA TA.

B1F: GROTTE VOLLEY ASD, ARES FLV CERIGNOLA FG.

B2F: A.S.D. EUROPA BARI, LAVINIA GROUP TRANI BT, ASD VOLLEY MELENDUGNO.