Tutto è ormai pronto anche le Vespe non vedono l’ora di scaldare i motori per il I raduno nazionale del Vespa Club Andria “A spasso sulle Murge”: appuntamento domenica 26 luglio ore 8.00 in piazza Vittorio Emanuele II. L’iniziativa rischiava di essere rimandata di un anno perché calendarizzata in pieno periodo di pandemia (19 aprile). Il I° Vespa raduno nella città di Andria è una delle pochissime manifestazioni ufficiali a realizzarsi del Vespa Club d’Italia: lo spirito di gruppo e la tenacia dei soci del club presieduto da Carlo Del Mastro, i numerosi sponsor e la disponibilità della gestione commissariale del comune di Andria hanno reso possibile la realizzazione di questo appuntamento nella nostra città.

Da oltre 70 anni la Vespa, uno dei simboli italiani tra i più amati nel mondo, riesce ancora a rappresentare lo spirito di libertà felicità che ha accumunato diverse generazioni. La Vespa è una filosofia di vita, per la maggior parte delle persone avere una Vespa significa far parte del sogno di chi era ragazzo negli anni 70-80 quando i valori della libertà e della spensieratezza erano fortissimi e la loro ricerca era ossessiva.

La manifestazione si svilupperà secondo il seguente programma:

ore 8.00 ritrovo ed iscrizioni in piazza Vittorio Emanuele II;

ore 9.00-10.30 colazione presso le attività commerciali convenzionate e visita di alcune zone del centro storico;

ore 10.30 partenza per il giro urbano e extraurbano (piazza V. Emanuele II – via Porta Castello – via Bovio – via Attimonelli – via Pendio S. Lorenzo – via Porta Nuova – via Manthonè – piazza Porta La Barra – via Orsini – via G. Poli – via Corato – via Puccini – via Verdi – via Bisceglie – via Maraldo – via Della Pineta – viale Gramsci – corso Cavour viale Istria – via Monte Grappa – via Verdi – via Puccini – via Togliatti – viale P. Nenni – via Castel del Monte – SS170dir – SP 234 (direzione Minervino) – deviazione per agriturismo “Sei Carri”;

ore 12.00 aperitivo offerto dagli sponsor presso l’agriturismo “Sei Carri”;

ore 12.45 partenza per Montegrosso da SP 234;

ore 13.30 pranzo presso “Sala Giardini del Borgo”.

Il raduno si concluderà con una ricca lotteria grazie ai numerosi premi messi a disposizione dagli sponsor.

All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 400 Vespe e oltre 500 persone provenienti dai Vespa Club di diverse province italiane.

Un doveroso ringraziamento lo si deve agli sponsor (grazie ai quali è stato possibile realizzare il tutto), alla gestione commissariale del Comune di Andria e ai competenti settori (Attività Produttive, Mobilità e Traffico, Vigilanza e Sicurezza, Patrimonio e Manutenzioni, Cultura), alla Questura di Bari, al Commissariato di P.S. di Andria e alla Polizia Stradale, alla provincia BAT, all’ANAS al Nucleo Volontariato Città di Andria, all’Associazione Nazionale Carabinieri e alla Misericordia.

La partecipazione alla manifestazione è possibile per tutti i possessori di Vespa e prevede un contributo di iscrizione per conducente, passeggero e pranzo sociale.

Per info ed iscrizioni è possibile contattare [email protected]