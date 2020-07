Ci solo le prime due novità ufficiali. Ci sono diverse trattative in corso d’opera che presto potrebbero tramutarsi in ufficialità. Continua in maniera intensa il lavoro del neo direttore sportivo della Fidelis, Riccardo Di Bari. Lunedì scorso sono arrivate le firme di Simone Giuliano, centrale di piede mancino, classe 1997, ex Marina di Ragusa, e Manuel Minacori, laterale alto a sinistra del 2000, ex Olimpia Agnonese. Entrambi vantano esperienze nella Primavera del Palermo, Giuliano anche con la maglia azzurra dell’under 17 e dell’under 19. Due idee di mercato per l’Andria sono Simone Bolognese, centrocampista del ’99, nell’ultima stagione in D a Bitonto, ed Antonio Guastamacchia, centrale difensivo del 1995, ex Savoia.

Un’idea per il centrocampo, invece, sarebbe Rodrigo Martin Tuninetti, venticinquenne italo-argentino che nell’ultima stagione si è diviso in D tra Dro Calcio ed Acireale e in C ha giocato a Siracusa. Consentualmente la Fidelis lavora sempre su altri fronti, in primis quello di allargare la base societaria.

Il servizio.