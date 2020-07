Si terrà domani 10 luglio, dalle 20:00 in poi, la Festa di apertura del comitato di Sabino Zinni, candidato al consiglio regionale, e Giovanna Bruno, candidata sindaco del centrosinistra ad Andria. Stiamo parlando dello spazio dell’ex Arena Roma, in c.so Cavour 150 (di fronte la Credem), che per i prossimi mesi tornerà ad essere anche uno spazio eventi.

«Come fatto 5 anni fa, anche quest’anno voglio fare una campagna elettorale basata solo sulle idee e sulle proposte” spiega Sabino Zinni. “Tanto per iniziare abbiamo pensato di usare il nostro comitato elettorale come uno spazio eventi. A Materia Prima non si parlerà solo di candidati, politica e programmi, ma si farà cultura e intrattenimento. Viste le sue casse vuote infatti, Andria, quest’anno, non riuscirà ad avere una vera e propria programmazione estiva di eventi, ecco che vorremmo sopperire a questa mancanza per quanto possibile, mettendo a disposizione le nostre piccole forze. È il primo piccolissimo contributo che vorremmo dare alla ripartenza di questa città».

«Domani sarà una vera e propria festa, se pur fatta con le cautele che questo periodo ci impone” ha continuato Giovanna Bruno. “Il clima più che celebrativo sarà conviviale. L’obiettivo ovviamente è quello di presentarci in quanto candidati, spiegare cosa sarà Materia Prima, ma soprattutto guardare negli occhi coloro che vorranno far parte di questa sfida di ripartenza e ricostruzione per Andria. Lo ripeto da giorni: noi candidati, da soli, non potremo farcela, servirà l’appoggio di una squadra, il sostegno di tutti gli andriesi che hanno capito in quali condizioni reali è la città, e non possono rassegnarsi a vederla così. Vi aspettiamo tutti».

La serata prevede anche un aperitivo conviviale, e un momento musicale finale a cura dei “Manouchow”. Ingresso libero nel rispetto delle normative vigenti e della capienza dello spazio.