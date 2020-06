Parola d’ordine: ricostruire. Un punto di partenza e al tempo stesso un obiettivo per Andria Bene in Comune, che ha cominciato la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni comunali. Il movimento politico, una settimana fa, ha ufficializzato la sua partecipazione alla corsa delle amministrative con una propria lista civica. Una sfida lanciata nel segno della condivisione: di idee e proposte concrete per la città. Come quelle raccolte ieri sera, nel corso della prima assemblea per la ricostruzione, organizzata presso la sede di Materia Prima, in corso Cavour.

Un confronto pubblico utile a comporre il progetto politico che Andria Bene in Comune intende realizzare, con il consenso degli elettori, per far ripartire una città rimasta amministrativamente ferma da molto prima del lockdown.

Lunga la strada elettorale che porterà alle prossime amministrative ma Andria Bene in Comune ha già deciso con chi percorrerla, scegliendo di sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato Giovanna Bruno.

Il servizio.