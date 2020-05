«E’ tempo di rinascita, soprattutto sportiva. La voglia di socialità è il leit motive che in questi giorni di inizio della ripresa con la così detta Fase 2, dopo il drammatico exploit di questa pandemia, sta portando anche ad Andria ad una voglia di stare insieme. Tutto non sarà come prima ma dobbiamo sapere che adesso dobbiamo fare tesoro di quanto successo per riscoprire valori veri, sani, fatti di rispetto della natura, dell’ambiente in cui viviamo e dello stare bene insieme, anche attraverso sani e corretti stili di vita. Come? Semplice ad iniziare dallo sport». A parlare è Riccardo Frisardi a poche ore dalla formale costituzione del pool di associazioni sportive di Andria, che insieme vogliono realizzare iniziative sportive e quindi sociali per riprendere a vivere una dimensione più umana dopo questo indimenticato blocco della vita quotidiana.

La neo associazione si chiama FIT Bat e ne fanno parte la HB New Center, la Total Body Center asd, la Golden Body, la Sporting Center, la Revenge, la Wellness Revolution, la Spartan gym center asd, l’Asd Team Sanzione e la SSD “Federico II di Svevia”. Sarà così Riccardo Frisardi, già autore di numerose iniziative sportivo di respiro regionale e nazionale, a guidare questa inedita ed importante riunione di sodalizi sportivi, novità assoluta per Andria, che già nei prossimi giorni ci regalerà delle inedite iniziative.