Visitare una delle maggiori attrazioni turistiche pugliesi, restando comodamente seduti sul proprio divano di casa. È il progetto avviato sabato 9 maggio dalle guide turistiche del Free Walking Tour Barletta, che attraverso delle visite virtuali realizzate in adesione al progetto Learn, permettono di approfondire storia e segreti di Castel del Monte. La dimora di Federico II diventa così accessibile armandosi semplicemente di webcam e microfono. L’iniziativa è inclusa nel progetto Learn, il portale che riunisce 22 città italiane, con decine di guide professionistiche che sposano la filosofia del “free tour” come insieme di itinerari urbani da raccontare in maniera inedita. I visitatori possono connettersi virtualmente con le guide turistiche, che attraverso foto, video, quiz e giochi renderanno il tour interattivo nella modalità escape room: per accedere ai successivi ivelli del percorso, infatti, è necessario rispondere a domande e indovinelli di cultura generale, logica e matematica. Un’esperienza interattiva in atmosfera medievale, da godere sorseggiando un caffè e restando comodamente a casa. Per accedere è sufficiente un semplice click: la guida invia agli ospiti il link di collegamento, con visita effettuata attraverso la piattaforma Zoom. Il tutto sperando che le persone apprezzino e poi tornino a visitare la città dal vivo non appena possibile, per un progetto che tocca anche Bari e Lecce.

Il servizio di News24.City.