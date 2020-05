Anche quest’anno in tutta Italia sono state assegnate 385 “Bandiere Blu” che indicano quali sono le migliori spiagge in funzione di pulizia delle acque e efficienza dei servizi. Liguria, Toscana e Campania sono le regioni con più “Bandiere Blu”, in Puglia ne sono state assegnate 13. I requisiti per ricevere il riconoscimento sono educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale e infine servizi e sicurezza.

Nella Bat per il 7° anno consecutivo ha ricevuto la bandiera blu la città di Margherita di Savoia, mentre nella provincia di Foggia brillano Zapponeta. a pochi chilometri dalla città delle Saline, e Peschici, soprannominata la perla del Gargano.

Nella provincia di Bari ha ricevuto il riconoscimento solo Polignano a Mare, mentre in quella di Brindisi sono state premiate Carovigno (Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa/Torre Guaceto), Ostuni (Creta Rossa, Lido Fontanelle, Pilone, Lido Morelli) e Fasano (Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne).

Nel leccese riconoscimento per Castro (La sorgente, Zinzulusa), Otranto (Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo, Madonna dell’Altomare/Idro, Porto Badisco) e Salve (Torre Pali/ Marina di Pescoluse/Posto Vecchio). Infine, in provincia di Taranto premiate Ginosa (Marina di Ginosa), Castellaneta (Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina) e Maruggio (Commenda, Campomarino, Acqua Dolce).