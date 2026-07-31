Questa mattina il Settore Lavori Pubblici del Comune di Andria ha proceduto alla pubblicazione della proposta di aggiudicazione. Quest’ultima è avvenuta all’esito della procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n.36/2023, della progettazione ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione, nonché della successiva gestione operativa, per la durata di anni 20 (venti).

La struttura di via delle Querce, ricordiamo inaugurata nel 2005, risulta chiusa al pubblico dal 2019 a causa di gravi problemi gestionali e contenziosi. Dopo due bandi pubblici andati completamente deserti negli anni scorsi, l’amministrazione comunale è ripartita da una proposta di partenariato pubblico-privato.

La procedura di gara si è chiusa a metà luglio 2026 e ha visto in data odierna la pubblicazione della proposta di aggiudicazione provvisoria. Una volta completate tutte le verifiche di legge, si procederà all’aggiudicazione definitiva e verranno affidati in via definitiva i lavori per consentire la riapertura dell’impianto sportivo alla cittadinanza. Ad aggiudicarsi la gara è stata la società Gemibeach srl che dovrà occuparsi della riqualificazione edilizia e della rifunzionalizzazione degli impianti idraulici e termici per un investimento complessivo di € 876.000,00 per la durata di 20 anni.

«Si tratta di un risultato – dichiara l’assessore alla Città Autentica con delega ai Lavori Pubblici l’arch. Mario Loconte – decisamente importante e tanto atteso dalla collettività. Purtroppo abbiamo ereditato nel precedente mandato amministrativo un impianto fermo, con notevoli criticità soprattutto impiantistiche, sulle quali non abbiamo potuto intervenire direttamente con la ristrutturazione a causa delle note condizioni di predissesto finanziario dell’Ente. Poi due bandi andati deserti, complici sicuramente la crisi sanitaria legata al Covid prima, e quella energetica successivamente. La luce si è riaccesa quando è giunta presso gli uffici la proposta di partenariato pubblico privato per la ristrutturazione e gestione dell’impianto con un investimento importante di circa 900.000,00 euro. Una proposta che ha dovuto scontare un anno e mezzo di istruttoria da parte degli Uffici Settore Lavori Pubblici, che ringrazio per l’immane lavoro. Numerosi i passaggi in Giunta, in Consiglio Comunale, per validare tutte le procedure. Ora siamo alle battute finali. Attendiamo l’esito positivo di tutte le verifiche necessarie per giungere all’aggiudicazione definitiva e poi dare corso alla fase dei lavori, propedeutici alla riapertura dell’impianto natatorio. Seguiremo con la massima attenzione quest’ultima fase, perché la città possa finalmente dopo tanta attesa, riappropriarsi di quest’altra opera pubblica».

Esprime soddisfazione il Sindaco Giovanna Bruno, che sottolinea come «il lavoro paziente, silenzioso, produce i risultati nell’interesse della collettività. Non abbiamo mai mollato e fatto passi indietro, nonostante le ripetute difficoltà e le battute di arresto legate ai bandi deserti e a tutte le successive procedure pubbliche che hanno richiesto un lungo e faticoso lavoro da parte degli Uffici. Siamo orgogliosi e felici perché si avvicina sempre di più la conclusione di una lunga vicenda molto sentita dalla nostra comunità».