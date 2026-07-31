La Fidelis Andria comunica le date e gli avversari degli allenamenti congiunti che la prima squadra disputerà durante il ritiro estivo, in programma dal 31 luglio al 13 agosto 2026 a Montorio al Vomano (Abruzzo).
Lo staff tecnico ha definito un programma di test match utili a verificare lo stato di forma del gruppo e le tattiche di gioco.
Ecco, il calendario completo degli allenamenti congiunti:
– Martedì 4 agosto 2026 – Fidelis Andria vs Santegidiese
– Sabato 8 agosto 2026 – Fidelis Andria vs Montorio
– Domenica 9 agosto 2026 – Fidelis Andria vs Teramo
– Mercoledì 12 agosto 2026 – Fidelis Andria vs Pontevomano