Riapre le porte a turisti e visitatori l’Infopoint di Castel del Monte: dal 2 giugno, e fino alla fine dell’estate, il presidio del brand Slow Murgia, gestito dal Gal Le città di Castel del Monte, torna a garantire tutte le attività di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio. Quest’anno, oltre alle due città del barese, Andria e Corato, il progetto del Gruppo di azione locale si fregia della importante e strategica collaborazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia a seguito di un accordo stretto tra le due realtà, l’agenzia che da un lato sostiene le zone rurali e l’ente che gestisce e tutela l’area protetta dall’altro, quest’ultimo, lo ricordiamo, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Geoparco Mondiale UNESCO il 9 settembre del 2024.

Il Parco e il Gal operano entrambi, e da qualche tempo anche in sinergia, per promuovere il turismo lento e la valorizzazione del patrimonio geologico, naturale ed enogastronomico dei comuni che compongono l’area protetta lavorando su specifici progetti territoriali e, quello dell’Infopoint di Castel del Monte, è uno di questi andando ad accentuare così la sua connotazione diventando punto di informazione per il potenziamento dell’offerta del Parco trovandosi nella strategica posizione ai piedi del Maniero federiciano: un’ottima ubicazione che ambisce a diventare un riferimento per valorizzare l’immagine integrata della Murgia e del suo Castello.

“Avendo compreso l’importanza di creare una rete, visti gli obiettivi comuni e gli intenti che ci accomunano, siamo orgogliosi che la direzione dell’ente abbia accettato la nostra proposta di diventare partner tecnico scientifico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia sui temi della biodiversità e della sostenibilità, mettendo a loro disposizione tutto il nostro know-how, competenze pratiche e conoscenze tecniche derivanti dall’esperienza accumulata nel tempo, da quando cioè come Gal ci siamo posti l’obiettivo di far ripartire l’Infopoint a Castel del Monte. Insieme alle aziende del nostro brand, che sono l’humus su cui andiamo a coltivare ogni idea, è nato dunque il Slow Murgia che oggi diventa con il Parco Slow Murgia Experience, progetto finalizzato alla valorizzazione integrata del territorio del Parco e del Geoparco attraverso un’attività di animazione territoriale che andremo a fare con i nostri ragazzi, gli studenti che saranno coinvolti nelle iniziative, per lo più laboratori esperienziali, in modo da far assurgere l’Infopoint di Castel del Monte a punto informativo del Parco e Geoparco Unesco”, spiega Michelangelo de Benedittis, presidente del Gal Le città di Castel del Monte.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione con il Gal Le città di Castel del Monte. La sinergia tra enti diversi ma complementari è fondamentale per sviluppare un turismo di qualità sul nostro territorio. Lo sviluppo del turismo sostenibile rappresenta uno degli assi centrali delle politiche del mio mandato e questo accordo ne è una concreta testimonianza. La riapertura dell’Infopoint di Castel del Monte, che diventa anche punto informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Geoparco UNESCO, rafforza significativamente la nostra capacità di accogliere e orientare i visitatori. Grazie alla partnership con il Gal, potremo offrire un servizio più completo, valorizzando in modo integrato le eccellenze naturalistiche, geologiche, storiche ed enogastronomiche dell’Alta Murgia. Crediamo fermamente che solo lavorando in rete sia possibile raccontare con efficacia l’incanto di questo territorio unico e promuovere un modello di turismo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali. Questa è solo la prima di una serie di azioni che intendiamo realizzare insieme per far conoscere e amare sempre di più il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Geoparco UNESCO”, aggiunge Nicola Loizzo, commissario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia

“Naturalmente tutto ciò che facciamo presso il nostro punto di informazione, soprattutto in materia di marketing territoriale, non sarebbe possibile senza la messa a sistema degli operatori economici per un’accoglienza organizzata ed una valorizzazione integrata delle peculiarità del territorio: attività ricettive, caseifici, cantine, frantoi, tour operator… numerose aziende locali che non finiremo mai di ringraziare perché anche grazie a loro riusciamo a fare quello che facciamo e cioè fornire informazioni ai numerosi turisti che visitano il sito accompagnandoli alla conoscenza di prodotti del territorio e di iniziative pensate dagli imprenditori locali. Come sempre il nostro Infopoint oltre che essere una porta di accesso alle meraviglie della Murgia diventa una vetrina per il tessuto economico della nostra terra. Torneremo dal 2 giugno ad organizzare laboratori e degustazioni nei quali chi visita il Castello e il Parco dell’Alta Murgia potrà scoprire le radici autentiche di questo lembo di Puglia e vivere esperienze uniche. A piccoli passi verso un’ambita meta: raccontare con l’orgoglio dell’appartenenza l’Alta Murgia a chi viene da fuori e far in modo che resti incantato da tanta bellezza e biodiversità, dai muretti a secco ai paesaggi collinari passando per la buona cucina e una storia dalle antiche radici rurali”, conclude de Benedittis.

L’Infopoint sarà aperto dal 2 giugno, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 16.00, fascia oraria che nelle prossime settimane sarà estesa.