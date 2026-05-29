Utilizzavano un linguaggio criptico per indicare i luoghi di volta in volta da raggiungere oltre a differenti mezzi tra cui trattori con rimorchi e camion. Di certo avevano creato una vera e propria organizzazione criminale con base operativa a Cerignola dedita al traffico illecito di rifiuti con significativi danni ambientali ma anche un ingente guadagno. Sono altri dettagli che emergono a seguito dell’operazione del NOE dei carabinieri con il coordinamento della DDA di Bari sullo smaltimento illecito di rifiuti provenienti dalla Campania nei territori della BAT e del Foggiano. Alla fine le misure cautelari sono state 19 anche se gli indagati sono 30 e coloro i quali sono terminati in carcere 6. Ma l’indagine è partita nel 2022 dopo alcuni episodi di sversamenti illeciti nell’agro di Cerignola seguiti da un ritrovamento questa volta ad Andria ad agosto dello stesso anno. Anche di quella situazione ci eravamo occupati su Telesveva con il sequestro dell’area da parte della Polizia Locale andriese e la rabbia dei proprietari di quel terreno violentato. Ma dall’incrocio di dati, immagini e documenti, gli inquirenti riuscirono quasi subito a comprendere che quegli episodi di Cerignola e poi quello di Andria erano strettamente legati. Il mezzo utilizzato fu lo stesso. Di qui la scoperta di una vera e propria rete che ha inondanto la BAT ed il Foggiano di oltre 3mila tonnellate di rifiuti indifferenziati molti dei quali plastici e tessili ma non solo. Insomma una nuova Terra dei Fuochi purtroppo e come tale dovrà probabilmente esser trattata anche dalle istituzioni come ha confermato questa mattina a Barletta il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in Italia Gilberto Pichetto Fratin.

Il sequestro di circa 3milioni di euro così come di diverse aziende, una decina tra dedite al trasporto o allo smaltimento dei rifiuti, è un primo passo importante. Ma lo stesso Ministro ha chiesto anche una importante collaborazione da parte di tutti.

Il servizio completo su News24.City con l’intervista al Ministro Fratin.